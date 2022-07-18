Боррель попросил глав МИД Евросоюза «стратегически потерпеть» санкции

Продолжить санкционную политику, проявить стратегическое терпение и устойчивость призвал на встрече министров иностранных дел Евросоюза глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы должны продолжать применять санкции. Мы должны иметь стратегическое терпение и устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их», — сказал он.

Жозеп Боррель по-прежнему уверен, что решение ввести санкции было правильным. Он объявил, что представит седьмой пакет ограничений, основанный на золотом эмбарго, и признал, что он станет угрозой энергобезопасности региона. Еврокомиссия представит план действий, который должен решить эту проблему.

Глава евродипломатии уже делал подобное заявление в блоге, сообщил RT. Он призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность. В МИД России в ответ на это указали на неосведомленность Жозепа Борреля.