МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за самолета Су-35

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить протест в связи с «нарушением воздушного пространства». Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«МИД Литвы 16 июня пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест по поводу нарушения воздушного пространства. Два военных самолета РФ 15 июня незаконно вторглись в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

В министерстве потребовали, чтобы Россия объяснила этот случай и приняла все необходимые меры для предотвращений подобного в будущем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ ранее сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, они уточнили, что истребители от маршрута не отклонялись. В ведомстве подчеркнули, что все маневры российской авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Президент Литвы Гитанас Науседа в конце мая заявил, что западным странам следует продолжить оказывать давление на Россию, а также ввести ограничительные меры против Белоруссии.