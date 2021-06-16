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    16 июня 2021, 17:14

    МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за самолета Су-35

    Анастасия Калинина

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить протест в связи с «нарушением воздушного пространства». Информация появилась на официальном сайте ведомства.

    МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за самолета Су-35

    «МИД Литвы 16 июня пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест по поводу нарушения воздушного пространства. Два военных самолета РФ 15 июня незаконно вторглись в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

    В министерстве потребовали, чтобы Россия объяснила этот случай и приняла все необходимые меры для предотвращений подобного в будущем.

    Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ ранее сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, они уточнили, что истребители от маршрута не отклонялись. В ведомстве подчеркнули, что все маневры российской авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Президент Литвы Гитанас Науседа в конце мая заявил, что западным странам следует продолжить оказывать давление на Россию, а также ввести ограничительные меры против Белоруссии.