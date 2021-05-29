Президент Литвы призвал Запад продолжить давление на Россию

Западным странам следует продолжить оказывать давление на Россию и ввести ограничительные меры против Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы должны сохранять давление не только на Белоруссию, но и на Россию, так как она в большинстве случаев поддерживает этот режим, зависящий от России как финансово, так и энергетически», — заявил Науседа в интервью CNN.

Ранее Литва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе. В МИД страны пояснили, что представители белорусского посольства якобы занимались несовместимой с их дипстатусом деятельностью. После этого Белоруссия в ответ объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов.

Эти решения были приняты на фоне скандала с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Минска 23 мая после получения сообщения о минировании. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.