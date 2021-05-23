МИД Литвы потребовал отпустить всех пассажиров самолета, севшего в Минске

Министерство иностранных дел потребовало от Белоруссии незамедлительно отпустить всех пассажиров самолета компании Ryanair, который экстренно сел в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе литовского дипломатического ведомства.

«Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера», — передал ТАСС текст сообщения.

Самолет следовал по маршруту Афины — Вильнюс. По предварительным данным, он совершил экстренную посадку в Минске после получения сигнала пилотов о минировании борта. В салоне находились 123 человека. Сейчас они размещены в национальном аэропорту Минска, где проходят досмотр. Решение о вылете будет принимать командир воздушного судна после прохождения всех необходимых процедур.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», белорусский президент Александр Лукашенко принял решение разворачивать и сажать самолет, как только узнал о возможной угрозе для пассажиров.

Известно, что на борту судна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признан экстремистским, а Протасевич объявлен в розыск.