МИД КНР: уровень сотрудничества Москвы и Пекина достиг эталона

Отношения Москвы и Пекина отличаются зрелостью и стабильностью, заявили в министерстве иностранных дел Китая. В ведомстве назвали их эталонными и способными показать пример «дружественного сосуществования двух стран».

Такое мнение «с оглядкой на сегодняшний мир» высказал глава МИД КНР Ван И, слова которого привело РИА «Новости».

«Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами», — подчеркнул министр.

Ван И добавил, что их можно по праву считать «эталоном». Кроме того, сложившиеся между Москвой и Пекином отношения представляют собой «классический пример <…> взаимовыгодного сотрудничества».

Ранее глава МИД КНР заметил, что доверие России и Китая друг к другу невозможно сокрушить. Нерушимыми останутся и двусторонние отношения, которые, по словам китайского министра, «прочны как скала».

По мнению Ван И, немаловажную роль в построении диалога между двумя странами играет ООН, выступающая как международная площадка.