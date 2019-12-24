МИД КНР: уровень сотрудничества Москвы и Пекина достиг эталона
Такое мнение «с оглядкой на сегодняшний мир» высказал глава МИД КНР Ван И, слова которого привело РИА «Новости».
«Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами», — подчеркнул министр.
Ван И добавил, что их можно по праву считать «эталоном». Кроме того, сложившиеся между Москвой и Пекином отношения представляют собой «классический пример <…> взаимовыгодного сотрудничества».
Ранее глава МИД КНР заметил, что доверие России и Китая друг к другу невозможно сокрушить. Нерушимыми останутся и двусторонние отношения, которые, по словам китайского министра, «прочны как скала».
По мнению Ван И, немаловажную роль в построении диалога между двумя странами играет ООН, выступающая как международная площадка.