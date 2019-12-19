Глава МИД КНР заявил о «несокрушимости» доверия между Россией и Китаем

Между Россией и Китаем существует несокрушимое доверие, а двухсторонние отношения стран «прочны как скала». Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран», — сказал Ван И. Его процитировала пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.

Дипломат заметил, что важной международной площадкой для диалога между РФ и КНР является ООН. Ван И заметил, что китайская сторона в будущем намерена поддерживать отношения с Россией и «нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности».

Разговор между представителями внешнеполитических ведомств состоялся 18 декабря.

Ранее МИД РФ сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров обсудил с коллегой из КНР вопросы двусторонней и международной повестки. В том числе речь шла о взаимодействии двух стран в Совбезе ООН. В середине декабря стало известно, что Китай и Россия представили в СБ ООН проект резолюции по отмене санкций по отношению к КНДР.