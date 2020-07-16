МИД Китая вызвало к себе посла США в Пекине из-за новых санкций

Министерство иностранных дел Китая сделало серьезное представление американскому послу в Пекине Терри Брэндстеду. Дипломата вызвали в МИД страны в связи с тем, что президент США Дональд Трамп согласовал новые санкции против КНР.

«Я хотел бы прямо заявить американской стороне: мы жестко ответим на любые проявления гегемонии и несправедливые выпады Соединенных Штатов в адрес Китая», — сказал заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан. Его слова приводятся на официальной странице министерства в соцсети WeChat.

Он также уточнил, что американцы еще могут одуматься и перестать провоцировать Китай.

Ранее КНР приняла закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, который должен предотвратить сепаратизм, терроризм и другие преступления в регионе. Согласно новому документу, там будет действовать новый орган по обеспечению госбезопасности, который не сможет подчиняться гонконгской администрации.

США восприняли новшества как «нарушение автономии» и ввели санкции против Китая. Сейчас Вашингтон раздумывает над тем, чтобы запретить въезд в Соединенные Штаты членам Коммунистической партии Китая (КПК).