В США рассмотрят запрет на въезд в страну членов компартии Китая

После введения антикитайских санкций из-за ситуации в Гонконге в Белом доме решили рассмотреть возможность запрета на въезд в страну членов Коммунистической партии Китая (КПК). В Вашингтоне рассматриваются несколько вариантов запретительных мер.

Об этом изданию The New York Times сообщили четыре информированных источника. Власти могут аннулировать визы всех членов КПК, которые уже находятся в США и всем китайским военнослужащим. Эта мера наверняка приведет к высылке, что наверняка поставит под удар американцев, которые живут в Китае.

Президент США может обосновать запрет «Законом об иммиграции и гражданстве», который уже использовался в 2017 году, когда в США запретили въезжать мусульманам из некоторых стран.

В КПК состоят 92 миллиона человек. За последние годы в США въехали три миллиона китайцев, и никто не знает, были ли они коммунистами, и где они находятся сейчас. Поэтому попытка идентифицировать членов КПК, чтобы предотвратить их въезд, или выслать тех, кто уже находится в стране, изначально обречена на неудачу.

Запрет на въезд китайских коммунистов может стать самой провокационной мерой США со времен начала торговой войны между странами. Поэтому эксперты в области экономики предложили администрации Трампа ограничиться запретом на въезд 25 членам Политбюро Китая и членам их семей.