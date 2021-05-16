МИД Китая раскритиковал поспешный вывод американских войск из Афганистана

Поспешный вывод войск США из Афганистана ударил по процессу перемирия внутри страны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

В ходе беседы Ван И выразил мнение, что вывод американского военного контингента также отрицательно сказался на стабильности в регионе, сообщило РИА «Новости».

По словам китайского министра, Пекин рассчитывает, что в ситуацию вмешается ООН. Также он указал на то, что держать этот вопрос под контролем должна ШОС, а соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие.

По мнению Ван И, сейчас Китай и Пакистан должны оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане.

США заявили ранее, что вывод войск будет начат к 1 мая и завершится до 11 сентября. В минувшем году Вашингтон и представители запрещенного в России движения «Талибан»* подписали в Дохе соглашение о мире.

Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными. После американскую сторону неоднократно обвиняли в нарушении соглашения.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.