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    16 мая 2021, 09:24

    МИД Китая раскритиковал поспешный вывод американских войск из Афганистана

    Ольга Назаркина

    Поспешный вывод войск США из Афганистана ударил по процессу перемирия внутри страны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

    В ходе беседы Ван И выразил мнение, что вывод американского военного контингента также отрицательно сказался на стабильности в регионе, сообщило РИА «Новости».

    По словам китайского министра, Пекин рассчитывает, что в ситуацию вмешается ООН. Также он указал на то, что держать этот вопрос под контролем должна ШОС, а соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие.

    По мнению Ван И, сейчас Китай и Пакистан должны оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане.

    США заявили ранее, что вывод войск будет начат к 1 мая и завершится до 11 сентября. В минувшем году Вашингтон и представители запрещенного в России движения «Талибан»* подписали в Дохе соглашение о мире.

    Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными. После американскую сторону неоднократно обвиняли в нарушении соглашения.

    *«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.