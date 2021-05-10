США захотели перебросить войска в Узбекистан и Таджикистан. Но их туда не пустят

СМИ узнали, что США задумали отправить своих военных из Афганистана в страны Средней Азии. Особый интерес у них вызывают Узбекистан и Таджикистан. Не исключено размещение войск и на Ближнем Востоке. По словам военного эксперта, второй вариант развития событий наиболее вероятен.

О планах по поводу переноса американских военных в Среднюю Азию стало известно из статьи The Wall Street Journal, автор которой сослался на свои источники.

Интерес США к Узбекистану и Таджикистану вызван тем, что они находятся в непосредственной близости к Афганистану. В случае необходимости американцы смогут быстро отреагировать на происходящее в стране. Например, если в Кабуле произойдет атака на американское посольство.

Штатам также важно, чтобы страны, в которых они разместят свои базы с войсками и оружием, были на стороне правительства Афганистана. Это поможет в сдерживании «Талибана»*.

К тому же в начале 2000-х у США была одна база в Узбекистане, вторая — в Киргизии. Однако в 2005 году Ташкент потребовал вывода военных и американцам пришлось уйти. В июле 2014 года перестала функционировать и база в Киргизии.

Сложный регион

Сейчас переброска войск в Узбекистан и Таджикистан для США может оказаться задачей довольно сложной. Во-первых, у Штатов напряженные отношения с этими странами. Во-вторых, там довольно активно присутствует Россия и набирает влияние Китай.

Об этом же сказал и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что недавно министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с министрами Таджикистана и Узбекистана. Основной повесткой этих встреч стал вопрос о выводе американских войск из Афганистана и дальнейшем развитии событий. Несмотря на то, что точные результаты переговоров неизвестны, можно утверждать, что стороны остались довольны друг другом.

«Вряд ли Россия была бы довольна, если бы американские войска вошли в страны СНГ», — отметил эксперт.

Далее важно отметить, что Таджикистан — это не менее сложный регион, чем Афганистан. Там нет сейчас войн, но обстановка все равно крайне непростая. По словам Журавлева, американцам вряд ли хочется «менять шило на мыло».

Он подчеркнул, что не сомневается в желании Штатов продемонстрировать свое присутствие в этих регионах, но для них это очень трудная задача.

Ну и последнее: в Таджикистане уже стоят российские войска. Невозможно представить, чтобы их и наши войска размещались на одной территории. Максимум, что могут сделать США, это поставить там какой-нибудь аэродром, но войска — сомнительно.

Это подтверждает и реакция Министерства обороны Узбекистана. Пресс-служба ведомства дала комментарий РИА «Новости», в котором ответила на слухи о возможном размещении американских войск. Оказалось, что оборонная доктрина не допускает размещения в стране иностранных военных баз.

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — цитирует агентство представителя Минобороны.

Этого принципа страна придерживается и в своей внешней политике, стараясь не участвовать в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Все указывает на то, что американских военных в регионе не будет. Тогда откуда появились эти новости? По мнению Журавлева, запуск таких слухов мог быть попыткой запугивания или давления на Россию.

Взгляд на Восток

Впрочем, Вашингтон смотрит не только в сторону Средней Азии, но и на Ближний Восток. Есть мысли о размещении войск в арабских странах и кораблей ВМС в море. По мнению Журавлева, этот вариант кажется более вероятным. Однако сложно сейчас сказать, на какой стране США остановят свой выбор.

Скорее всего, Штаты захотят находиться поближе к Ирану и саудовской нефти. Возможности для этого у американцев есть, поскольку со всеми странами в регионе у них налажены отношения. Они могут пойти и в Катар, и в Саудовскую Аравию, и в Эмираты. Единственная сложность в том, что иногда сами страны находятся в открытом противостоянии между собой.

Если войска перебросят туда, то целью, конечно, будет больше противодействие Ирану. Это явно повысит градус напряженности в американо-иранских отношениях. Еще не стоит забывать, что выдавливаемые из Сирии экстремисты тоже должны куда-то передислоцироваться. Не исключено и то, что они окажутся в одной из стран Персидского залива. Это принесет массу проблем, поэтому за этим тоже нужно следить.

Пока остается только гадать о том, куда все же Штаты перенесут свои войска из Афганистана. Военные находятся в стране с 2001 года и, несмотря на многочисленные обещания ее покинуть, никак не уйдут оттуда. Число военных в Афганистане начало сокращаться с 2011 года, а основные боевые силы уехали в 2014 году. Окончательный вывод войск должен произойти к 11 сентября 2021 года.

На данный момент в стране находятся около двух с половиной тысяч американских военных, а также около семи тысяч военных НАТО и его партнеров.