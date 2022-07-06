МИД Китая опроверг слухи об отказе президента от визита в Россию

Китай и Россия продолжают поддерживать тесный контакт на высоком уровне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он опроверг слухи о том, что Си Цзиньпин отказался посетить Россию, сообщили «Известия».

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств», — сказал китайский чиновник.

Чжао Лицзянь добавил, что обе стороны эффективно и своевременно связывались друг с другом по вопросам сотрудничества в разных областях. Этими словами он ответил на вопрос, правда ли, что Си Цзиньпин отказался ехать в Россию.

Японские СМИ заявили, что якобы лидер Китая отказался от визита в Россию. Этот слух опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Китае все еще действуют ковидные ограничения. Незадолго до этого состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они обсудили развитие сотрудничества.