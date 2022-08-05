МИД Китая наказал посла Японии за совместное заявление G7 по Тайваню

Посла Японии в КНР Таруми Хидео вызвали в МИД Китая. Замминистра иностранных дел Дэн Ли сделал ему официальное представление за совместное заявление стран G7 и ЕС по ситуации на Тайване, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Он сделал торжественное представление японской стороне относительно ошибочного заявления, сделанного министрами иностранных дел G7 и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в отношении Тайваня», — сообщил автор статьи.

Дэн Ли объяснил, что страны G7 и Евросоюз «смешали правильное и неправильное и нанесли пощечину», нарушив основные нормы международных отношений. Китай решительно осудил этот шаг.

По словам министра, тайваньский вопрос касается политической основы китайско-японских отношений и базового доверия между странами, так как Япония в прошлом колонизировала Тайвань. Дэн Ли призвал японские власти соблюдать принципы «четырех политических документов» между Китаем и Японией, свои обязательства по тайваньскому вопросу и прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.