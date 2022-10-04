Захарова возмутилась, что призывавший убивать русских посол Украины до сих пор находится в Казахстане | 360°

Мир 04 октября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Захарова возмутилась, что призывавший убивать русских посол Украины до сих пор находится в Казахстане Посла Казахстана Кошербаева вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг украинского посла РИА "Новости"

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Посла Казахстана Ермека Кошербаева сегодня вызывали в МИД РФ, чтобы обсудить ситуацию с украинским послом в республике Петром Врублевским. Кошербаеву заявили о неприемлемости сложившейся ситуации, так как Врублевский до сих пор не выслан казахстанской стороной. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — отметила она.

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Политик выразила надежду, что казахстанская сторона после сегодняшней встречи «примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата».

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Захарова также напомнила, как развивалась ситуация. В августе Врублевский «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских». По ее словам, этим он нарушил все рамки цивилизованного поведения и законы страны пребывания. В ответ Россия потребовала высылки дипломата. Казахстан же пообещал, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.

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