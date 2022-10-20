МИД Казахстана релоцировал часть диппредставительства на Украине в Польшу | 360°

Мир 20 октября 2022, 08:12 МИД Казахстана релоцировал часть диппредставительства на Украине в Польшу МИД Казахстана перевел часть сотрудников посольства на Украине в Варшаву Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Читать 360tv в

Основная часть сотрудников посольства Казахстана на Украине релоцировалась в Варшаву по указанию МИД своей страны. Об этом сообщил глава ведомства Мухтар Тлеуберди. Его слова процитировал ТАСС.

«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву», — сказал он.

Реклама

По его словам, столица Польши стала для релоцированных сотрудников этого дипломатического корпуса новым местом работы. Причины такого шага пока е уточняются.

Реклама

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сказал, что его страна не планирует закрывать посольство на Украине. Вместо этого ведомство изначально планировали переместить в другую страну. Такой шаг 11 октября Смадияров охарактеризовал как эвакуацию сотрудников. Он отмечал, что эта мера коснется всех членов посольства Казахстана на Украине.

В середине октября представители ряда стран и вовсе попросили своих граждан покинуть восточноевропейскую республику.