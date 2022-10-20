МИД Казахстана релоцировал часть диппредставительства на Украине в Польшу | 360°

20 октября 2022, 08:12
МИД Казахстана релоцировал часть диппредставительства на Украине в Польшу
МИД Казахстана перевел часть сотрудников посольства на Украине в Варшаву
Основная часть сотрудников посольства Казахстана на Украине релоцировалась в Варшаву по указанию МИД своей страны. Об этом сообщил глава ведомства Мухтар Тлеуберди. Его слова процитировал ТАСС.
«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву», — сказал он.
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По его словам, столица Польши стала для релоцированных сотрудников этого дипломатического корпуса новым местом работы. Причины такого шага пока е уточняются.
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Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сказал, что его страна не планирует закрывать посольство на Украине. Вместо этого ведомство изначально планировали переместить в другую страну. Такой шаг 11 октября Смадияров охарактеризовал как эвакуацию сотрудников. Он отмечал, что эта мера коснется всех членов посольства Казахстана на Украине.
В середине октября представители ряда стран и вовсе попросили своих граждан покинуть восточноевропейскую республику.
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