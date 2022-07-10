МИД Канады объявил о планах расширения антироссийских санкций

Канадские власти намерены ввести санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил МИД страны.

«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства», — указано в пресс-релизе, фрагмент которого цитирует РИА «Новости».

В сообщении также говорится о том, что новые санкции будут применены к наземному и трубопроводному транспорту, производству транспортных средств, металлов, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.

Канадский бизнес после введения новых санкций должен будет в течение 60 дней завершить контракты с затронутыми отраслями.

Канадские власти ранее расширили список попавших под санкции россиян до 30 человек. Туда включили патриарха Русской православной церкви Кирилла. Кроме того Канада ввела запрет на ввоз российского золота. Под ограничения попали ювелирные изделия и необработанные слитки драгоценного металла.