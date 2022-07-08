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    08 июля 2022, 16:03

    Патриарх Кирилл и Скабеева попали в санкционный список Канады

    Канада внесла в санкционный список патриарха Кирилла

    Анатолий Минкин

    Власти Канады расширили список попавших под санкции россиян до 30 человек. Туда включили патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

    Всего в новый санкционный список Канада включила 29 человек. Кроме предстоятеля Русской православной церкви туда попали журналисты Артем Шейнин, Роман Бабаян, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов. Телеведущие Ольга Скабеева и Екатерина Андреева. Официальный представитель МИД Мария Захарова, представитель МВД Ирина Волк и другие.

    Список попавших под санкции организаций увеличился на 15 пунктов. Туда вошли Роскомнадзор, Национальная медиагруппа, Россотрудничество, RT, Sputnik, телеканал «Россия 24», ТАСС, платформа Smotrim и другие.

    Кроме того Канада ввела запрет на ввоз российского золота. Под ограничения попали ювелирные изделия и необработанные слитки драгоценного металла.