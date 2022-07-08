Патриарх Кирилл и Скабеева попали в санкционный список Канады

Власти Канады расширили список попавших под санкции россиян до 30 человек. Туда включили патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Всего в новый санкционный список Канада включила 29 человек. Кроме предстоятеля Русской православной церкви туда попали журналисты Артем Шейнин, Роман Бабаян, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов. Телеведущие Ольга Скабеева и Екатерина Андреева. Официальный представитель МИД Мария Захарова, представитель МВД Ирина Волк и другие.

Список попавших под санкции организаций увеличился на 15 пунктов. Туда вошли Роскомнадзор, Национальная медиагруппа, Россотрудничество, RT, Sputnik, телеканал «Россия 24», ТАСС, платформа Smotrim и другие.

Кроме того Канада ввела запрет на ввоз российского золота. Под ограничения попали ювелирные изделия и необработанные слитки драгоценного металла.