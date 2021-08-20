El Pais: российским военным кораблям не дали зайти в испанский порт

Большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» не разрешили зайти в испанскую Сеуту. МИД страны не ответил на просьбу России пришвартоваться в порту.

На борту кораблей Северного флота было более чем 350 членов экипажа, сообщила газета El Pais.

В министерстве запросили информацию о маршруте и цели плавания военных судов, «чтобы избежать вовлечения Испании в конфликтную ситуацию». Поскольку ответа не последовало, подчеркнули источники, «Вице-адмирала Кулакова» и «Алтай» не пустили в порт.

Российские суда, указано в материале, регулярно останавливались в Сеуте последнее десятилетие. Их присутствие вызывало недовольство у Великобритании: порт находится недалеко от британской военно-морской базы в Гибралтаре.