МИД Германии вызвал посла России Нечаева | 360°

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МИД Германии вызвал посла России Нечаева

DPA: Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии после референдумов

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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства сообщило агентство DPA.

По данным агентства, вызов стал реакцией властей Германии на референдумы и подписание договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Посольство России в Италии пообещало выпустить подробный комментарий по итогам визита Разова.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях завершились на этой неделе. Большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Президент России Владимир Путин и главы новых субъектов 30 сентября подписали договоры о вхождении в страну. Российский лидер 2 октября направил документы для утверждения в Госдуму.

Германия

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Референдумы о присоединении к России

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