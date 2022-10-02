МИД Германии вызвал посла России Нечаева | 360°

Мир 02 октября 2022, 19:55 Поделиться Telegram

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Viber МИД Германии вызвал посла России Нечаева DPA: Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии после референдумов РИА Новости

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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства сообщило агентство DPA.

По данным агентства, вызов стал реакцией властей Германии на референдумы и подписание договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Российского дипломата «вызвали незамедлительно». Немецкие власти сочли решение РФ эскалацией ситуации.

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Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Сергея Разова. Встреча дипломата с представителями внешнеполитического ведомства европейской страны пройдет в ближайший понедельник

Посольство России в Италии пообещало выпустить подробный комментарий по итогам визита Разова.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях завершились на этой неделе. Большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Президент России Владимир Путин и главы новых субъектов 30 сентября подписали договоры о вхождении в страну. Российский лидер 2 октября направил документы для утверждения в Госдуму.

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