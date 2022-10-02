Посла России в Риме вызвали в МИД Италии | 360°

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Посла России в Риме вызвали в МИД Италии

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Сергея Разова

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Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Сергея Разова. Дипломата пригласили посетить внешнеполитическое ведомство в ближайший понедельник. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

В посольстве подчеркнули, что Разова пригласили в итальянский МИД к 11:00 (12:00 по московскому времени). По итогам визита российского посла дипмиссия подготовит развернутый комментарий. Причины вызова в ведомстве не уточнили.

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Ранее власти Италии осудили решение России подтвердить результаты референдумов жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В пятницу президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении новых территорий с их руководителями.

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