МИД Германии начал разрабатывать план по эвакуации семей дипломатов на Украине. Работников посольства вывезут из страны в случае эскалации ситуации. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

«Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — написал автор статьи.

Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон заявил о готовящейся эвакуации сотрудников посольства США в Киеве. Он уточнил, что вылет дипломатов планируется на ближайший понедельник. При этом подчеркнул, что получил информацию об этом от представителей Госдепартамента.

Позже в пресс-службе Госдепа США сообщили, что сведения о скорой эвакуации сотрудников американского посольства и их семей с Украины не соответствуют действительности. Там пояснили, что планы для проведения подобных мероприятий подготавливают заранее. Но эвакуация проводится только в непредвиденных ситуациях и при появлении рисков безопасности.