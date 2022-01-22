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    22 января 2022, 21:47

    МИД Германии готовит план по эвакуации семей дипломатов на Украине — СМИ

    Bild: МИД Германии готовит план по эвакуации семей дипломатов на Украине

    Дарья Бунякова

    МИД Германии начал разрабатывать план по эвакуации семей дипломатов на Украине. Работников посольства вывезут из страны в случае эскалации ситуации. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

    МИД Германии готовит план по эвакуации семей дипломатов на Украине — СМИ

    «Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — написал автор статьи.

    Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон заявил о готовящейся эвакуации сотрудников посольства США в Киеве. Он уточнил, что вылет дипломатов планируется на ближайший понедельник. При этом подчеркнул, что получил информацию об этом от представителей Госдепартамента.

    Позже в пресс-службе Госдепа США сообщили, что сведения о скорой эвакуации сотрудников американского посольства и их семей с Украины не соответствуют действительности. Там пояснили, что планы для проведения подобных мероприятий подготавливают заранее. Но эвакуация проводится только в непредвиденных ситуациях и при появлении рисков безопасности.