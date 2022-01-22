Госдеп опроверг эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве

Информация о скорой эвакуации сотрудников американского посольства и их семей с Украины не соответствует действительности. Планы для проведения подобных мероприятий готовы заранее, но их проводят в непредвиденных ситуациях или в случае возникновения рисков безопасности. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

В ведомстве подчеркнули, что если решение об эвакуации американских дипломатов и их семей вступит в силу, то полетят они коммерческими авиарейсами. Правительство США не оплачивает эвакуацию сотрудников диппредставительства.

О готовящейся эвакуации сотрудников посольства США в Киеве в ближайший понедельник сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в Twitter. Он заявил, что получил эти данные от представителей Госдепартамента.

Накануне агентство Bloomberg также сообщило о планах эвакуации сотрудников посольства США в Киеве. Источник в дипломатических кругах объяснил ситуацию ростом напряженности на российско-украинской границе.

Представитель администрации президента США назвал планы по эвакуации обычной подготовкой на случай непредвиденных ситуаций. Он пояснил, что такое же предупреждение для американских дипломатов действует в отношении поездок по Украине из-за большого количества заражений коронавирусом.