МИД Франции: Иран в будущем может получить ядерное оружие

«Сейчас пока у них нет [ядерного оружия], но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие», — заявил в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он назвал выход американцев из соглашения плохим решением. При этом Ле Дриан подчеркнул, что именно это событие открыло Тегерану дорогу к получению ядерного оружия. По его словам, предотвратить возможную катастрофу можно только путем переговоров. Кроме того, дипломат не согласился с тем, что СВПД мертв. Глава МИД Франции считает, что европейцы делают все возможное, чтобы сохранить сделку.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что у Тегерана нет цели обладать ядерным оружием, ведь об этом не говорится в защитной доктрине Исламской Республики. Также полпред Ирана заметил, что в государстве «есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера». Тахт-Раванчи заверил, что если Иран «вновь будет получать выгоду от ядерной сделки, он вернется к ее выполнению».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение между Ираном и группой государств (США, Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия) об Иранской ядерной программе. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. Спустя год Тегеран сообщил о первом этапе прекращения выполнения некоторых пунктов ядерной сделки.