    07 января 2020, 10:12

    Иран не станет обзаводиться ядерным оружием

    Андрей Иванов

    Иран не хочет обзаводится ядерным оружием после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в эфире программы PBS NewsHour.

    «Мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — заявил Тахт-Раванчи и добавил, что в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию.

    Ранее Иран отказался от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе. Оно касалось количества обогатительных центрифуг.

    Президент Соединенных Штатов в ночь на 3 января отдал приказ нанести ракетный удар по району международного аэропорта Багдада во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон обвинил высокопоставленного военного в организации атаки на американскую дипмиссию 31 декабря 2019 года. Иранские власти обещали отомстить за убийство высокопоставленного военного и объявили о полном выходе из ядерной сделки.