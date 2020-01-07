Иран не станет обзаводиться ядерным оружием

«Мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — заявил Тахт-Раванчи и добавил, что в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию.

Ранее Иран отказался от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе. Оно касалось количества обогатительных центрифуг.

Президент Соединенных Штатов в ночь на 3 января отдал приказ нанести ракетный удар по району международного аэропорта Багдада во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон обвинил высокопоставленного военного в организации атаки на американскую дипмиссию 31 декабря 2019 года. Иранские власти обещали отомстить за убийство высокопоставленного военного и объявили о полном выходе из ядерной сделки.