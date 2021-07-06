МИД Эстонии рассказал подробности задержания консула в Петербурге

Консула Эстонии задержали в Санкт-Петербурге после рабочей встречи. Обстоятельства инцидента рассказала для Lenta.ru пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик.

Сотрудники ФСБ произвели задержание Марта Лятте после проведенной им встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете. У силовиков он провел полтора часа после выхода из здания.

Отзовут ли консула в Эстонию, пока неизвестно. В МИД страны рассчитывают на объяснения с российской стороны.

«Это была обычная рабочая встреча в университете», — подчеркнула Леммик.

Консула Эстонии Марта Лятте задержали по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, дипломата взяли с поличным, когда он получал от россиянина секретные документы. В эстонском министерстве иностранных дел сочли ситуацию провокацией и доказательством нежелания России выстраивать дружеские отношения с соседними государствами. Само задержание в ведомстве считают постановкой.