МИД Эстонии назвал задержание своего консула в России «постановкой» и провокацией

МИД Эстонии после задержания своего консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге обвинил Россию в избрании пути конфронтации. Дипломат был задержан сотрудниками ФСБ при получении секретных документов.

По словам пресс-секретаря эстонского внешнеполитического ведомства Аари Леммика, действия РФ говорят о том, что российская сторона не заинтересована в конструктивных отношениях с Евросоюзом. Об этом он сообщил местному порталу ERR.

Леммик уточнил, что Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете.

«После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», — сказал он.

По его мнению, задержание Лятте было постановкой. Леммик подчеркнул, что МИД Эстонии осуждает задержание Лятте и считает его провокационным.

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — добавил он.

По его словам, власти Эстонии ожидают, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении.

По данным ФСБ, Лятте был задержан с поличным. Документы ему передал гражданин РФ. Действия консула расценили как враждебные и не соответствующие деятельности дипломатического работника.

Согласно нормам международного права, страна, где работает дипломат, может в любое время уведомить аккредитующую сторону о том, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата. После этого его пребывание в этом государстве объявляется неприемлемым.