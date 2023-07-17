17 июля 2023, 14:19
МИД допустил участие Запада в теракте на Крымском мосту
МИД России назвал участниками теракта на Крымском мосту власти Украины
Участие в теракте на Крымском мосту Военно-морских сил и Службы безопасности Украины подтверждает причастность к случившемуся политического руководства страны. Кроме того, если выяснится, что беспилотники для атаки на переправу предоставили страны Запада, то это укажет на их участие в террористической деятельности киевского режима. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.
В ведомстве заявили, что ожидают реакции международного сообщества и профильных структур на атаку в отношении гражданского объекта и объективной оценки очередного преступления украинских властей.
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В министерстве напомнили, что при атаке двух надводных беспилотников погибли мирные жители, дочь которых осталась сиротой. В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали.
При этом украинские депутаты, комментируя смерть семейной пары, позволили себе глумливые фразы. В МИД России назвали такую реакцию циничной и чудовищной.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела следователи установят всех виновных, которые понесут заслуженное наказание.
«Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — отметили в МИД.
Дипломаты заявили, что все повреждения дорожного полотна Крымского моста устранят в ближайшее время, а все попытки разорвать транспортное сообщение между полуостровом и Россией останутся невыполнимыми.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии западных стран в теракте на Крымском мосту, заявил о глубокой координации киевского режима и стран НАТО. Он подчеркнул, что всем прекрасно известно, какой объем данных получают украинские военные от западных разведок, поэтому иллюзий здесь строить не нужно.
МИД РФ
Украина
Взрыв на Крымском мосту
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