17 июля 2023, 12:40
Кремль ответил на вопрос о возможной причастности Запада к ЧП на Крымском мосту
Песков: в Кремле в курсе, какой объем информации поступает в Киев от НАТО и США
В Кремле нет никаких иллюзий относительно того, какой объем информации предоставляют украинским властям НАТО и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной причастности Запада к атаке на Крымский мост 17 июля, сообщил RT.
«Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса», — подчеркнул представитель Кремля.
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Песков добавил, что Россия также в курсе того, какой объем данных на постоянной основе поступает в Киев из НАТО и Соединенных Штатов.
«Поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет», — заключил он.
Атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. Жертвами стали два человека. Супруги из Белгородской области ехали на своей машине вместе с несовершеннолетней дочерью.
Мужчина и женщина погибли. Девочка выжила и сейчас находится в больнице. По факту случившегося возбудили дело о теракте.
Дмитрий Песков
Запад
ЧП на Крымском мосту
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