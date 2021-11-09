МИД ДНР обвинил украинских военных в захвате поселка Старомарьевка в серой зоне

Украинские военные захватили поселок Старомарьевка, расположенный в серой зоне на линии соприкосновения в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. По ее словам, в поселке был установлен флаг Украины, а также вырыты траншеи.

По данным властей ДНР, более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. При этом представители 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» опровергли информацию о том, что они взяли поселок под контроль, сообщило РИА «Новости».

По словам Никоноровой, Старомарьевка была демилитаризована и не находилась под контролем ни ВСУ, ни ДНР.

«Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — сообщила она.

О нарушениях со стороны Украины ранее заявляли и в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на 8 ноября, ВСУ трижды обстреляли территорию республики.