Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе три раза за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — приводит агентство слова представителя ЛНР.

В конце октября ВСУ опубликовали данные о потерях в Донбассе. По сообщению Операции объединенных сил Украины, военные ДНР и ЛНР нарушили перемирие и провели массовый обстрел позиций украинской армии из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В ВСУ добавили, что во время атак один военный с их стороны погиб, еще одного ранили.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу в июле прошлого года. Они полностью запрещают обстрелы, размещение вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, а также проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.