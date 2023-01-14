Мир 14 января 2023, 22:10 МИД Британии отозвал посла в Иране Глава МИД Британии Клеверли заявил об отзыве посла в Иране для консультаций Unsplash

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Министерство иностранных дел Великобритании отозвало для консультаций своего посла в Иране, написал в своем Twitter глава МИД королевства Джеймс Клеверли. Он объяснил, что решение приняли из-за казни иранскими властями Алирезы Акбари, имевшего Ирана и подданство Британии.

«Мы призываем режим к ответу <…>Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги», — отметил высокопоставленный британский дипломат.

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Акбари обвиняли в шпионаже против Ирана в пользу Великобритании. Он занимал пост замглавы Минобороны Ирана при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну с 1997 по 2005 год.

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Информация о казни чиновника появилась в СМИ 14 января. По данным информационного агентства Mizan, Акбари повесили. Однако данных о том, в какой день это произошло, нет.

Ранее США расширили санкции в отношении граждан Ирана из-за якобы имевших место поставок беспилотников для России.