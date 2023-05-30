Мир 30 мая 2023, 20:46 МИД Британии оправдал атаку дронов на Москву Глава МИД Британии Клеверли про атаку дронов на Москву: Украина имеет право защищаться Unsplash

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ответ на атаку беспилотников на Москву заявил, что Украина имеет легитимное право совершать атаки на Россию за пределами своей территории. Выступление главы британского МИД транслировал телеканал Sky News.

«Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину», — подчеркнул Клеверли в своем выступлении в Эстонии совместно с министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной.

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Британский министр при этом заявил, что не будет спекулировать о характере атаки.

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье рано утром 30 мая. Большую часть дронов сбили на подлете к столице, три БПЛА потеряли управление в результате работы РЭБ, пять дронов сбила система ПВО «Панцирь». Беспилотники несли кумулятивные заряды КЗ-6, предназначенные для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок, повреждения военного и промышленного оборудования.