МИД Белоруссии заявил о готовности обсуждать беспорядки с иностранными партнерами

МИД Белоруссии заявил, что готов обсуждать беспорядки в стране с иностранными партнерами. В пятницу Владимир Макей обговорил ситуацию с послом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону обстановку в стране после прошедших выборов с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

В сообщении отмечается, что Макей поблагодарил Швейцарию за помощь в установке безопасности на участках для голосования. А также заявил, что в дальнейшем белорусская сторона открыта для обсуждений с иностранными партнерами событий, произошедших во время избирательной кампании.

Кроме того, в ведомстве отметили, что обе стороны заинтересованы в развитии белорусско-швейцарских отношений.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа, после предварительного оглашения результатов выборов, в которых лидировал Александр Лукашенко. В ходе столкновений протестующих с силовиками есть погибшие и пострадавшие. Накануне стало известно, что белорусские пограничники не впустили в страну двух латвийцев, так как решили, что они едут в страну с целью продолжить митинги.