Белорусские пограничники не впустили в страну латвийцев. Их считают провокаторами
В среду, 12 августа, белорусские пограничники обнаружили двух подозрительных мужчин, которые оказались гражданами Латвии. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
В сообщении отмечается, что у мужчин с собой была крупная сумма — более 15 тысяч долларов. Один из них заявил, что в Белоруссию едет с целью отдыха, а второй — по работе. Но никто не смог это доказать. Также отмечается, что у одного из-задержанных на руке имеется татуировка в виде нацисткой свастики.
Кроме того, пограничники нашли в их телефонах чат в Telegram, где задержанные обсуждают с еще двумя латвийцами и тремя украинцами покупку военных масок и сумму валюты, которую нужно привезти в Белоруссию. А у одного мужчины в телефоне обнаружили фотографию с коноплей и выкуренным самокрутком.
После проверки пограничники решили не впускать мужчин в страну.
Ранее стало известно, что глава Литвы назвал Лукашенко нелегитимным президентом. После выборов в стране несколько дней проходили митинги: есть погибшие и раненые. При этом Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в Белоруссии управляют люди из Польши, Чехии и Великобритании.