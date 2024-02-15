Мир 15 февраля 2024, 21:25 МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в фальсификации фактов Азербайджан отверг необоснованные обвинения Пашиняна о новой войне в регионе РИА «Новости»

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МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о возможности новой войны между странами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Азербайджанские дипломаты назвали обвинения армянского премьера необоснованными и направленными «на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе».

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«Представление действий Азербайджана, которые были предприняты в ответ на ранение одного из наших военнослужащих, как акта агрессии является фальсификацией фактов», — отметили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за нарушение пятимесячной стабильности в регионе именно на Армению. Также дипломаты задались вопросом, почему армянское Минобороны до сих пор не выполнило обязательств по расследованию ранения азербайджанского военного.

В ведомстве добавили, что армянские власти должны отказаться от своих претензий против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, если заинтересованы в мирном процессе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что что причиной обострения ситуации в регионе могло быть желание других государств надавить на Россию с Северного Кавказа.