МИД Армении заявил о жертвах среди мирного населения после обстрела в Варденисе

Обстрел, который вели Вооруженные силы Азербайджана по армянскому Варденису, привел к человеческим жертвам. Погиб один мирный житель.

О потерях среди населения рассказало издание «Подъем» со ссылкой на данные армянского МИД.

Ранее стало известно, что Азербайджан обстрелял воинскую часть Вардениса и применил «воздушные силы в направлении позиций». Перед этим, как заявили в Ереване, Минобороны страны распространило дезинформацию об обстреле ВС Армении Дашкесанского района.

Таким образом Баку якобы намеревался обосновать открытие огня. Противоборствующая сторона пообещала жестко ответить на действия Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. И Армения, и Азербайджан винят друг друга в нарушении перемирия. Ереван не исключил, что применит в Карабахе оружие широкого радиуса поражения. На такие меры государство пойдет вынужденно — из-за применения Азербайджаном тяжелого вооружения. Россия со своей стороны призвала страны прекратить взаимные обстрелы и не обострять ситуацию.