Ереван допустил применение оружия широкого радиуса поражения в Карабахе

В Нагорном Карабахе могут применить вооружение с широким радиусом поражения. Военные Армении пойдут на это в случае эскалации конфликта. Информацию об уничтожении мотострелкового полка в Минобороны страны опровергли.

Позицию военных озвучила в Fасеbооk пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

«Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса», — заявила она.

По словам Степанян, вооружение применят для «уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества и военной техники» на большой территории.

На такие меры Минобороны может пойти, поскольку Азербайджан использует тяжелые огнеметные системы и артиллерию крупного калибра, а также установки «Смерч». Из-за этого «логика и масштаб боевых действий», считают в Ереване, выходят на новый уровень.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подчеркнул, что распространяемая азербайджанской стороной информация об уничтожении третьего мотострелкового полка не соответствует действительности.

В ведомстве, уточнил «Sputnik Армения», назвали нелепыми данные о гибели высокопоставленных армянских военных, в том числе полковника артиллерии Карена Бабаяна.