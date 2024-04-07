Мир 07 апреля 2024, 03:26 МИД Армении раскрыл, по каким пунктам не удалось договориться с Азербайджаном Аппарат президента Армении

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Армении и Азербайджану не удается договориться по двум важным пунктам мирного договора. Подробности в интервью Общественному телевидению Армении рассказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что у двух стран есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе, и по многим вопросам страны нашли консенсус. Согласия не удается достичь по двум важным пунктам.

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«Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — отметил Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на данный момент Азербайджан противодействует внесению этих пунктов в договор.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Стрельба произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа.