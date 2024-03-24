Мир 24 марта 2024, 09:24 МИД Анголы осудил теракт в Красногорске МИД Анголы осудил теракт и выразил соболезнования правительству России Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Анголы выступило с осуждением террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Заявление дипломатического ведомства появилось на его странице в социальной сети LinkedIn.

«Власти Анголы решительно осуждают теракт, который унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают возмущение этим преступлением. Они передают свои самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации», — заявили в МИД.

Реклама

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли огонь. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 пострадали.

Правоохранительные органы в рамках расследования дела задержали 11 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура по погибшим в Crocus City Hall.