Белоруссию призвали провести новые выборы с международными наблюдателями

Минск должен провести под международным наблюдением новые президентские выборы. Страны Группы семи (G7) также призвали освободить всех несправедливо заключенных «за выражение своих демократических устремлений». Белорусским властям рекомендовали прислушаться к ОБСЕ, выступившей за необходимость назначения перевыборов.

Об этом говорится в коммюнике, принятом на министерской встрече G7, состоявшейся накануне в Лондоне.

«Мы глубоко озабочены политическим кризисом, а также кризисом в области прав человека, произошедшем после сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года», — цитирует ТАСС распространенный документ.

Страны «семерки» призвали Минск вступить в содержательный диалог с лидерами оппозиции и принять предложение председателя ОБСЕ о «посредничестве для разрешения кризиса». В документе также сказано, что члены G7 осуждают гонения на журналистов, освещавших волнения в Минске.

Первая за два года очная встреча стран объединения проходила в Лондоне 3–5 мая.

Ранее высокопоставленный информированный источник сообщал, что министры иностранных дел стран-членов «семерки» обсуждали Россию полтора часа. Были затронуты ее отношения с Белоруссией и Украиной.