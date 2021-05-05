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    05 мая 2021, 21:22

    Белоруссию призвали провести новые выборы с международными наблюдателями

    Анастасия Кукова

    Минск должен провести под международным наблюдением новые президентские выборы. Страны Группы семи (G7) также призвали освободить всех несправедливо заключенных «за выражение своих демократических устремлений». Белорусским властям рекомендовали прислушаться к ОБСЕ, выступившей за необходимость назначения перевыборов.

    Пресс-служба саммита G7.

    Об этом говорится в коммюнике, принятом на министерской встрече G7, состоявшейся накануне в Лондоне.

    «Мы глубоко озабочены политическим кризисом, а также кризисом в области прав человека, произошедшем после сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года», — цитирует ТАСС распространенный документ.

    Страны «семерки» призвали Минск вступить в содержательный диалог с лидерами оппозиции и принять предложение председателя ОБСЕ о «посредничестве для разрешения кризиса». В документе также сказано, что члены G7 осуждают гонения на журналистов, освещавших волнения в Минске.

    Первая за два года очная встреча стран объединения проходила в Лондоне 3–5 мая.

    Ранее высокопоставленный информированный источник сообщал, что министры иностранных дел стран-членов «семерки» обсуждали Россию полтора часа. Были затронуты ее отношения с Белоруссией и Украиной.