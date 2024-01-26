Мир 26 января 2024, 16:57 Международный суд ООН огласил решение по делу о геноциде в Газе Al Jazeera: суд ООН в Гааге потребовал от Израиля предотвратить геноцид в Газе Evan Schneider/XinHua/globallookpress

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Международный суд ООН обязал Израиль предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Суд ООН в Гааге вынес решение по чрезвычайным мерам, которые запросила ЮАР. Согласно постановлению, Израиль может не прекращать огонь в секторе Газа, но израильскому руководству придется принять определенные шаги, чтобы не допустить актов геноцида палестинцев. Суд также обязал Израиль не препятствовать передаче гуманитарной помощи жителям анклава.

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«Судьи не вынесли решения по существу обвинений в геноциде, на вынесение решения могут потребоваться годы», — отметили журналисты.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с требованием принять срочные «временные меры» в отношении Израиля. Израильское руководство обвинили в проведении политики «апартеида» из-за военной операции в секторе Газа.