Замена белорусского флага на ЧМ возмутила Международную федерацию хоккея

Ситуацию с заменой белорусского флага на чемпионате мира раскритиковали в Международной федерации хоккея (IIHF). Организация направила письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису.

Глава IIHF Рене Фазель назвал произошедшее неприемлемым. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги», — заявил Фазель.

Федерация, добавил он, попросит убрать флаги чемпионата мира и IIHF «с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

О замене белорусского флага на оппозиционный бело-красно-белый 24 мая заявил мэр Риги Мартиньш Стакис. Чиновники заявили, что поступили таким образом, чтобы поддержать народ Белоруссии.

В белорусском МИД потребовали от посла Латвии в течение суток покинуть территорию страны. Остальным сотрудникам дипмиссии на сборы отвели 48 часов.

С центральной площади Риги, где установлены все флаги стран-участниц ЧМ по хоккею, убрали и российский триколор — из-за действующих санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). На его место водрузили флаг Олимпийского комитета России (ОКР).