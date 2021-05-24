Российский флаг заменили знаменем ОКР к третьей игре на ЧМ по хоккею в Риге

Власти Риги убрали российский триколор с центральной площади, где находятся все флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Как сообщило издание Delfi, на его место повесили флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Причиной такого решения стали действующие санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российским спортсменам в течение двух лет запрещено участвовать в международных соревнованиях под государственной символикой. На лед хоккеисты выходят в форме с указанием ОКР.

Это уже вторая смена государственного флага в Риге, которая произошла в понедельник, 24 мая. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель городской думы столицы Латвии Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище.

По словам чиновников, это знак поддержки белорусской оппозиции, которая выступила против действующего президента страны Александра Лукашенко. Белорусский МИД потребовал от посла Латвии в течение 24 часов покинуть территорию страны. Остальным сотрудникам дали на сборы двое суток.

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в рамках мирового первенства с 2004 года. Встреча со словацкими спортсменами закончилась со счетом 1:3. Впереди у российских хоккеистов встреча со сборной Дании. Словаки сыграют против швейцарцев.