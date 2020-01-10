Между Крымом и Арменией может появиться авиасообщение

«Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания „Икар“ уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», — рассказал Черняк.

Он отметил, что этот вопрос находится сейчас на стадии подготовки и согласований, в том числе в части договоров с аэропортами и расписания полетов.

«Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», — приводит агентство слова своего собеседника.

Авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией, отметил Черняк. Он также подчеркнул, что открытие авиасообщения между Россией и Арменией положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта «Симферополь».

«Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний», — заметил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту.