Российские граждане не могут вернуться на родину, потому что застряли в Армении. Для того чтобы оказаться в России, они должны проехать через Грузию. Однако грузинские пограничники не пускают их. Об этом «360» сообщил адвокат Денис Надеин, к которому люди обратились за помощью.

По его словам, в Армении и Грузии введен режим ЧС из-за коронавируса. Тем не менее в Ереване продолжает работу аэропорт, откуда можно улететь в Россию. Однако в ловушке оказались соотечественники, которые приехали в Армению на машине. Они не могут бросить автомобиль за границей.

На автомобиле возможен проезд по единственной дороге через территорию Грузии. Все упирается в то, что у России с Грузией отсутствуют дипломатические отношения. Армянская сторона выпускает через свою границу, человек должен шагнуть на территорию Грузинской республики — и 300 километров по дороге до российской границы в районе Владикавказа. Грузия категорически против: никого ни пускает и не выпускает Денис Надеин адвокат.

Надеин отметил, что решить вопрос через дипломатические каналы тяжело. Люди не знают, как добиться помощи. По информации адвоката, Россия официально общается с Грузией через посредников из других стран. Собеседник «360» добавил, что всего в Россию не могут вернуться около 300 человек. В их числе жители Ростовской области. Ситуация длится больше месяца.

На видео, которое опубликовало «360» — активист Вартан. Он находится около грузинского посольства в Армении.

Ранее стало известно, что Россия в разгар борьбы с коронавирусом сделала исключение для граждан СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Жителям этих стран, в отличие от других иностранцев, въезд в РФ все также разрешен. У остальных шанса попасть в страну с 18 марта по 1 мая нет.