Мезенцев стал госсекретарем Союзного государства

Освобожденный от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев стал председателем Высшего государственного совета Союзного государства. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило БелТА.

Дмитрий Мезенцев сменит на этом посту Григория Рапоту, который другим указом белорусского лидера снят с этой должности.



«Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 „О государственном секретаре Союзного государства“, касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева», — говорится в сообщении.

Лукашенко объявил благодарность ушедшему в отставку с поста госсекретаря Рапоте за вклад в развитие Союзного государства.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 марта, своим указом освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Дипломат проработал на своем посту почти два года.

Кто займет освободившееся место посла в Белоруссии, пока не известно.

Григорий Рапота был государственным секретарем Союзного государства с 15 декабря 2011 года. До этого он был полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном и Приволжском федеральных округах.