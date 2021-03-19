Путин освободил Мезенцева от должности российского посла в Белоруссии

Дмитрий Мезенцев больше не российский посол в Белоруссии. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Имя нового представителя России в соседней стране пока не известно.

Подписанный президентом указ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

«Освободить Дмитрия Федоровича Мезенцева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Республике Белоруссия», — говорится в тексте документа.

Дмитрий Мезенцев стал послом в России в Белоруссии 30 апреля 2019 года. До этого он занимал пост члена Совета Федерации от Сахалинской области.



На посту полномочного посла в Белоруссии Мезенцев сменил Михаила Бабича, который своими резкими высказываниями постоянно вызывал недовольство у официального Минска.



Дмитрий Мезенцев оказался спокойным. Он решил вопрос с задержанной в Белоруссии группой россиян, которая направлялась Стамбул через Минск.



Как сообщила «Российская газета», на прошлой неделе на встрече с журналистами Мезенцев заявил, что основная миссия российских дипломатов — это еще больше укрепить отношения между россиянами и белорусами в рамках единого Союзного государства.