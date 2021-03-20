Метеорит упал и взорвался на Кубе. Видео

На востоке Кубы, в районе города Моа, упал и взорвался метеорит. Об этом сообщило издание Cubadebate со ссылкой на местных сейсмологов.

«Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», — сообщила сейсмологическая станция Моа.

Как рассказал глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, по всем признакам это был метеорит. Он отметил, что датчики показали не наземный взрыв.

«Поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну», — приводит издание слова Ариасы. Глава муниципалитета Гуантанамо Мануэль Тамес отметил, что услышал два взрыва подряд, пишет Ura.ru. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Ранее в графстве Глостершир на западе Англии нашли обломок метеорита, состав которого не менялся с момента образования Солнечной системы. Этот камень неземного происхождения возрастом 4,5 миллиарда лет будут изучать ученые. Доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естествознания рассказала, что углистые хондриты — это «сохранившиеся кирпичики Солнечной системы».