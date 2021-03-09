Англичане нашли обломки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет

В графстве Глостершир на западе Англии обнаружили обломок метеорита, состав которого не изменялся с момента образования Солнечной системы. Каменистый материал возрастом 4,5 миллиарда лет поможет понять, что происходило в космосе в далеком прошлом.

Углистый хондрит обнаружили к северу от Челтнема, сообщила «Русская служба Би-би-си». Во всем мире до сих пор нашли 51 метеорит подобного типа. Для Великобритании случай оказался первым.

«Углистые хондриты, по сути, являются сохранившимися кирпичиками нашей Солнечной системы. Многие из них содержат простые органические вещества, аминокислоты и минералы, образованные водой», — заметила доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естествознания.

По ее словам, упомянутые ингредиенты нужны для понимания того, как «планета становится пригодной для жизни».

Всего удалось собрать около 400 граммов метеорита, который пролетел в небе над югом Англии 28 февраля 2021 года. Их передали в лондонский Музей естествознания и ученым.

Специалисты назвали найденные кусочки «одной из самых красивых вещей», которые им когда-либо доводилось видеть. Почти все они маленькие — размером не больше гранитного камешка и напоминают сломанный брикет угля для барбекю.

Метеорит прибыл на Землю из внешнего пояса астероидов, расположенного ближе к Юпитеру. Этой части Солнечной системы, отметили эксперты, 4,5 миллиарда лет. Она прошла «глубокую заморозку» и не менялась с допланетарного времени.

«Его анализ даст нам представление о том, какой была наша Солнечная система до того, как там появились планеты», — подчеркнула профессор Сара Рассел из Музея естествознания.