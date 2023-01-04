Мир 04 января 2023, 23:18 Meta оштрафовали в Ирландии за утечки данных Ирландский регулятор оштрафовал Meta на 413 миллионов долларов Unsplash

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Ирландская комиссия по защите данных приняла решение оштрафовать компанию Meta* за утечки данных. Общая сумма штрафа составляет 390 миллионов евро (413 миллионов долларов), заявил регулятор.

«Комиссия по защите данных объявила о завершении двух расследований … Meta* Ireland оштрафуют на 210 миллионов евро (за нарушение общего регламента защиты персональных данных в Facebook**) и на 180 (за нарушения в Instagram***)», — говорится в официальном сообщении.

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Уточняется, что с жалобами на Facebook и Instagram пострадавшие обратились 25 мая 2018 года. К тому же, это не первый штраф для Meta от ирландской комиссии. В конце ноября 2022 года компанию оштрафовали на 265 миллионов евро из-за утечки данных пользователей из Facebook.

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Ранее американская компания Meta заявила, что перестанет публиковать новости на своих платформах, если в Конгрессе США одобрят законопроект о расширении возможностей изданий по согласованию правил их публикации.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.

***Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.