Мир 06 декабря 2022, 02:48 Meta захотела отказаться от публикации новостей Unsplash

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Американская компания Meta* заявила, что перестанет выкладывать новости на своих платформах, если Конгресс США одобрит законопроект о расширении возможностей изданий по согласованию правил их публикации. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель службы коммуникаций корпорации Энди Стоун.

«Если Конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы», — написал он.

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Как отметил Стоун, компания не будет вести переговоры с издателями, которые решили несправедливо игнорировать пользу от соцсетей. По словам представителя Meta*, законопроект создаст аналог картеля для информационных агентств. Это значит, что одна частная компания будет финансировать другие. Такую ситуацию Стоун назвал ужасным прецедентом для всего бизнеса США.

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Сейчас компании могут самостоятельно размещать новости на платформах Meta*. Представитель корпорации подчеркнул, что ни одна из них не должна платить за контент, который пользователи не хотят видеть. Согласно законопроекту, изданиям хотят разрешить вести коллективные переговоры с доминирующими на рынке платформами об условиях публикации на них новостей.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.